كشف مدير عام سوق عكاظ عبدالله السواط لـ«عكاظ» أن النسخة الثانية عشرة من سوق عكاظ ستحظى بمشاركات دولية في الفلكلور لأول مرة من مصر، والإمارات، وعمان، إضافة لمشاركة مصر كضيف هذا العام من خلال دار الأوبرا المصرية، على مدى ليلتين لفرقة التخت؛ بهدف تلاقح الثقافات وتطويرها، إضافة للمسابقات التفاعلية الأخرى والمتنوعة، التي تصل إلى أكثر من 150 فعالية، منها المتحف الافتراضي الدولي بروائع القطع الأثرية في المملكة.وأوضح أن تطوير السوق أحدث نقلة كبيرة في صناعة الفعاليات، كونه يعد من الفعاليات الكبرى على مستوى السعودية من حيث تنوعها وتعددها، وطريقة إشباع جميع الرغبات.وقال: «استطعنا تحويل نسبة كبيرة من الفعاليات من المشاهدة لتكون تفاعليه بنسبة 70 %‏، وذلك بتوجيهات واهتمام الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ الأمير سلطان بن سلمان».وأضاف: «يشهد سوق عكاظ أيضا ماراثون سوق عكاظ للهجن وما سبقه سوق عكاظ لجمال الخيل العربية الأصيلة، وتنفذ دراسة حاليا لجعل الجادة دولية بعد عامين، كما ستشارك هذا العام هيئة الرياضة عن طريق اتحاد الرياضات بنحو 17 فعالية مجتمعية تفاعلية وكذلك اتحاد الهجن».وتوقع السواط أن يشهد سوق عكاظ هذا العام عددا أكبر من الزوار، واستفادة الطائف بشكل غير مسبوق عبر الحراك الاقتصادي، قياسا مع ما يشهده السوق من خطط تطويرية توسعية سنويا.