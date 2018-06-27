طالب أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، إدارة البريد في المنطقة بالعمل بخطوات حثيثة لمسايرة الجديد، لاسيما أن تبوك تشهد عملاً متسارعاً وتنفيذ مشاريع عملاقة، واصفاً البريد بالجهاز المهم؛ كونه سيظل وسيلة اتصال وتواصل، له خطوات وقفزات مهمة ومتطورة.وأكد أن محافظات منطقة تبوك شهدت تطوراً في الخدمات البريدية خصوصاً أن العالم أصبح الآن قرية واحدة، وهناك ثورة هائلة في وسائل الاتصال.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام بريد منطقة تبوك فايز بن سيار العنزي، بمناسبة تعيينه مديراً عاما لبريد المنطقة.من جهة ثانية، استقبل الأمير فهد بن سلطان، في لقائه الأسبوعي بالقصر الحكومي أمس، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة.وتناول اللقاء عددا من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.