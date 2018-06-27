أوصى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، محافظي محافظات نجران بالعمل بإخلاص وصدق لخدمة المواطنين والمنطقة، جاء ذلك في كلمة وجهها إليهم عبر جهاز الاتصال اللاسلكي «تترا» والذي دشن مرحلته الأولى أمس لربط ديوان الإمارة بالمحافظات والمراكز الإدارية، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي.وقدم مدير العمليات المشتركة بالمنطقة العقيد عبدالكريم بن جابر الشهري، شرحًا عن نظام «تترا»، الذي يعد من أفضل أنظمة الاتصالات اللاسلكية، ويعتمد على تقنيات عالية في سرعة الاتصال، مهما تعددت النقاط.ونيابة عن محافظي المحافظات وعد محافظة شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، ببذل المزيد من العمل والجهد بما يتناسب مع هذه النقلة النوعية التقنية.من جهة ثانية، قلّد أمير نجران، مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العميد علي بن محمد غظيف، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، رتبتهما الجديدة، بناء على الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة عميد.