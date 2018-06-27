رغم انتهاء الأيام العشرة التي حددها أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، كمهلة لإعادة تأهيل وصيانة المنتزه الوطني ببلجرشي، إلا أن المنتزه لا يزال مغلقاً أمام الزوار والمصطافين الذين بدأوا في التوافد على المحافظة.«عكاظ» وقفت على الموقع أمس بعد انتهاء المهلة المحددة لصيانته، ورصدت استمرار إغلاق المنتزه حتى الآن، فيما أكد مصدر مسؤول في إدارة المنتزه الوطني التابع للشؤون الزراعية بالباحة، ارتفاع نسبة إنجاز أعمال الصيانة والتأهيل في المنتزه، مشيراً إلى أنها وصلت إلى مراحل متقدمة.ووصف الإصلاحات التي نفذها المقاول المسؤول بالبسيطة، كونها لم تتجاوز إزالة الحشائش والنباتات، وتأهيل بعض المواقع التي تعرضت لعوامل التعرية كالجلسات والمظلات ودورات المياه والشوارع الرئيسية.من جانبه، أوضح أحد المشرفين في المنتزه أن الشركة المنفذة عملت على تنظيف المنتزه، وإزالة النباتات والحشائش، وإصلاح الجلسات ودورات المياه بنسبة 90%، وهناك أكثر من 25 عاملا يقومون على تنظيف المنتزه، مشيرا إلى احتمال افتتاحه أمام الزوار اليوم أو مطلع الأسبوع القادم.