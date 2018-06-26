أنهت كرواتيا دور المجموعات من مونديال روسيا بالعلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الثالث على التوالي والقضاء على أمل أيسلندا بعد الفوز عليها 2-1 الليلة في روستوف، لتواجه في ثمن النهائي الدنمارك التي أنهت المجموعة الثالثة في المركز الثاني.وكانت كرواتيا ضامنة لتأهلها قبل الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة بفوزها في مباراتيها السابقتين على نيجيريا (2-صفر) ثم الأرجنتين (3-صفر)، ثم أضافت فوزا ثالثا اليوم رغم مشاركتها بتشكيلة بديلة.في الوقت نفسه لعبت مباراة الجولة الأخيرة في ذات المجموعة بين الأرجنتين ونيجيريا، والتي تكفل بها المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو لينقذ منتخبه من خروج مبكر، ويقوده إلى الدور ثمن النهائي، بتسجيله هدف الفوز على نيجيريا والتي انتهت بفوز الأرجنتين 2-1.وافتتح ليونيل ميسي التسجيل للأرجنتين بهدفه الأول في المونديال في بداية الشوط الأول، قبل أن تعادل نيجيريا بهدف لفيكتور موزيس ركلة جزاء، قبل أن يتدخل المدافع روخو لينقذ فريقه في الدقيقة 86 بعدما كانت المباراة تسير نحو التعادل.لتضرب الارجنتين موعداً في الدور القادم مع فرنسا.