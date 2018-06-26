عبّر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بيرت ماكغورك عن شكره للمملكة العربية السعودية وللمملكة المغربية، وللدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم «داعش» على المجهودات التي تقوم بها ضد الأيديولوجية الحاقدة لداعش والمنظمات الإرهابي، واضطلاعها بدور حاسم في مكافحة الإرهاب.وأكد ماك كورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي للمديرين السياسيين للتحالف العالمي ضد «داعش» اليوم (الثلاثاء) بمدينة الصخيرات المغربية «أن دول التحالف ضد»داعش«عازمة ليس فقط على تحقيق نصر سريع على هذا التنظيم الإرهابي، بل وأيضا على إلحاق هزيمة ساحقة به».وأوضح المسؤول الأمريكي «أن هذا الأمر يعني هزيمة شاملة في الحقل الأيديولوجي والإعلامي ومواجهة المقاتلين الأجانب حيثما كانوا في العالم، وتفكيك شبكات التمويل ودعم القوات العسكرية والأمن المحليين في الدفاع عن بلدانها».وفي معرض تطرقه للمجموعات الإرهابية بالمغرب الكبير ومنطقة الساحل وإفريقيا الغربية، أشار ماك غورك إلى أن هذه المنظمات هي امتداد لمجموعات سابقة منتمية للقاعدة وأنها حاولت تحت تنظيم «داعش» الحصول على أكبر قدر من الموارد عبر ارتباطاتهما بسورية.