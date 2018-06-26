حذر مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية تركيا، اليوم (الثلاثاء)، من أن شراءها طائرات إف-35 جوينت سترايك المقاتلة، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، معرضة للخطر ما لم تتخل عن خطة لشراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا.وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، أفاد ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وشؤون أوروبا وآسيا، بأنه إذا اشترت تركيا المنظومة فستخضع لعقوبات بموجب مشروع قانون وقعه الرئيس دونالد ترمب قانونا الصيف الماضي.ويسعى قانون العقوبات الشامل، والمعروف باسم قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، إلى معاقبة الشركات التي تتعامل مع صناعة الدفاع الروسية.وقال ميتشل أمام جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية بشأن العلاقات الأمريكية مع أوروبا: «نحن واضحون بشأن ذلك تماما: حيازة منظومة إس-400 سيؤثر حتماً على فرص التعاون العسكري الصناعي مع الولايات المتحدة، بما في ذلك إف-35».وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الشهور القليلة الماضية بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة الأمريكية في سورية ودعاوى قضائية ضد مواطنين أمريكيين محتجزين في تركيا، بما في ذلك قساً أمريكياً اسمه أندرو برانسون المحتجز في قضايا متعلقة بالإرهاب.