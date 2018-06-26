أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن جمهور الرياض وجدة على موعد مع عرض محاكٍ للعالمي مايكل جاكسون الملقب بـ«ملك البوب»، وذلك لأول مرة في السعودية، عبر حفلتين متتاليتين، الأولى بعد غد الجمعة في العاصمة الرياض بقاعة فندق الريتز كارلتون، فيما يشاهد جمهور عروس البحر الأحمر العرض يوم السبت 30 يونيو بقاعة ليلتي. وقد طرحت الهيئة تذاكر الحفلتين للجمهور على موقع http://www.luxuryKSA.com.يذكر أن جاكسون، أمريكي الجنسية، امتلك العديد من المواهب، فهو مغنٍ وممثل وملحن وراقص ومنتج أغانٍ ومصمم رقصات، ومخرج وكاتب كلمات ورجل أعمال وناشط حقوقي.