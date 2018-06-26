أعلن نادي مارتيميو ماديرا البرتغالي عن ضم اللاعب السعودي عبدالله الجوعي (23 عاماً) إلى صفوفه بشكل رسمي ابتداءً من الموسم المقبل. ولم يعلن النادي الذي يحتل المركز السابع في الدوري البرتغالي عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين ومدته، إلا أنه أشار إلى الصعوبات التي يواجهها اللاعب في التواصل لعدم إجادته اللغة الإنجليزية أو البرتغالية أو الفرنسية، وهي اللغات الأكثر شيوعاً في البرتغال. إلا أنها أكدت على سعادة اللاعب وحماسه التي أظهرها في بداية التجربة. يذكر أن الجوعي لعب لأولمبي الهلال في 2013 قبل أن يغادره إلى الباطن، ومن ثم إلى البرتغال.