قالت بعثة الأمم المتحدة العاملة في جمهورية مالي، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات مالية أعدمت 12 مدنياً بشكل تعسفي أو بدون محاكمة، رداً على مقتل أحد الجنود في هجوم إرهابي.وقالت البعثة إنها فتحت تحقيقاً بعدما ذكرت تقارير أن جنودا ماليين من قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس قتلوا مدنيين عقب مقتل أحد الجنود من وحدتهم بنيران مسلح مجهول.وذكر البيان بأن التحقيق خلص إلى أنه في 19 مايو قامت عناصر من الكتيبة المالية... بإعدام 12 مدنياً بشكل تعسفي أو بدون محاكمة في سوق بولكيسي للماشية.مضيفاً بأنها سلمت تقرير التحقيق إلى حكومة مالي.