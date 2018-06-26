قال مسؤول أمريكي كبير، إنه يجري التفكير في العاصمة الفنلندية هلسنكي كي تصبح مكان عقد اجتماع قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع إن من المرجح أن يلتقي ترمب وبوتين في المستقبل غير البعيد جداً، بعد زيارة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لموسكو هذا الأسبوع.ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين قوله الأسبوع الماضي، إنه لا توجد خطط لعقد اجتماع مع ترمب قبل اجتماع قمة يعقده حلف شمال الأطلسي في بروكسل يومي 11 و12 يوليو.