توقع الإدارة العامة للمرور وشركة «تطوير التعليم القابضة» التابعة لوزارة التعليم، غداً (الأربعاء) اتفاقية إنشاء 5 مدارس لتعليم المرأة للقيادة في 5 مناطق، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في كل من حائل، الجوف، الحدود الشمالية، جازان، ونجران.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أن المرور حريص على تسهيل إصدار الرخص للنساء السعوديات والمقيمات، وذلك باستكمال افتتاح 6 مدارس للتعليم في 5 مدن، كما يجري الآن استكمال افتتاح مدرسة جديدة في منطقة القصيم، مبينا أن المدارس لديها مسارات تخضع لعدد من المعايير والأنظمة واللوائح قبل الحصول على الرخصة، منها مسار لمدة 30 ساعة للاتي لا يعرفن القيادة، ومسار 6 ساعات للنساء اللاتي يعرفن القيادة. وقال هناك معايير جديدة لمدارس تعليم القيادة لذلك هناك رسوم مالية عليها، وهذه المعايير سيتم تطبيقها على مدارس الرجال، التي ستلتزم بها، وكذلك سيتم التعامل معها بتوفير قسم خاص بتعليم القيادة للنساء ضمن تلك المدارس.



وكان الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السايرة قد دخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ 10/10/1439 قبل أيام.