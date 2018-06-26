أقام المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، ورشة تدريبية لتحليل بيانات الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك في مقر المركز بالرياض وتستمر لمدة خمسة أيام ابتدأت يوم الأحد 10 شوال وتستمر إلى يوم الخميس القادم.وتعد الورشة، جزءًا من سلسلة الدورات التي تهدف إلى البناء العلمي وتكوين فرق بحثية في مجال تحليل البيانات للاختبارات الوطنية والدولية وإصدار التقارير حول نتائج هذه الاختبارات، إضافة إلى تقديم الإرشادات والخبرة العملية للمشاركين في تحليل البيانات للاختبارات الوطنية والدولية باستخدام مجموعة من البرامج الإحصائية مثل برنامج SPSS وبرنامج IDB analyzer.وشارك في الورشة مجموعة من منسوبي وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، ومركز «قياس».