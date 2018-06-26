أكد مصرفيون أن الدينار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاماً أمام الدولار اليوم (الثلاثاء)، إذ انخفض إلى 0.38261 للدولار في السوق الفورية، في الوقت الذي تبيع فيه صناديق التحوط سندات بحرينية؛ بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة.وأوضحوا أنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة، لكن هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية في الأسابيع الأخيرة أذكى مخاوف في سوق الصرف الأجنبي.وفي بيان مقتضب أشار البنك المركزي البحريني إلى أنه ملتزم بربط الدينار بالدولار، ولا نية لديه لتغيير قيمة الدينار.وكان مسؤول في صندوق النقد قد حذر الشهر الماضي، من أن البحرين في حاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعاً، لافتاً إلى أن الدين العام ارتفع بشكل حاد إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وأن الاحتياطيات الأجنبية منخفضة.