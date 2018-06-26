دعت الولايات المتحدة الأمريكية الدول في جميع أنحاء العالم إلى التوقف عن شراء النفط الإيراني- الواقع تحت طائلة مواجهة عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة- بحلول الرابع من نوفمبر 2018.وحذر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية العواصم الأجنبية قائلاً: «لن نمنح إعفاءات». ووصف تشديد الخناق على طهران بأنه «أحد أبرز أولويات أمننا القومي».وأجاب بـ«نعم» رداً على سؤال عمّا إذا كان على جميع الدول خفض وارداتها النفطية إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر القادم.وأضاف: «سنطلب منهم خفض وارداتهم النفطية إلى الصفر». ولفت إلى أن التخفيض يجب أن يبدأ الآن حتى تتوقف عمليات الشراء بالكامل بحلول الرابع من نوفمبر القادم.وكان الرئيس دونالد ترمب قد أعلن في الثامن من مايو الماضي، انسحابه من الاتفاق الدولي الموقع عام 2015، ويهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي لأنه يعتبره متساهلاً للغاية.