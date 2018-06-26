قام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية لسوق عكاظ، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة تفقدية لموقع سوق عكاظ بالطائف، رافقه خلالها أعضاء اللجنة الاشرافية معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة الأمنية لسوق عكاظ سعد بن مقبل الميموني، ومدير جامعة الطائف رئيس اللجنة الثقافية الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وأمين محافظ الطائف رئيس لجنة الخدمات المهندس محمد بن هميل آل هميل.



ووقف الأمير سلطان بن سلمان على الاستعدادات الجارية للدورة الـ12 من سوق عكاظ التي تنطلق غدا (الأربعاء) برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في موقع السوق بمحافظة الطائف، وتمتد خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال 1439هـ الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018م، حيث قام بجولة في جادة عكاظ للتراث وجادة عكاظ للثقافة والخيمة الثقافية ومواقع الفعاليات، والتقى بمنظمي الفعاليات الذين تم اختيارهم من مختلف مناطق المملكة واستمع إلى شرح عن الفعاليات التي ينظمونها.



وخلال الجولة استمع رئيس الهيئة من مدير السوق عبدالله السواط إلى تفاصيل الاستعدادات والأعمال الجاري تنفيذها من الهيئة وشركائها في السوق، كما استمع من نائب رئيس الهيئة للتسويق والبرامج عبدالله المرشد عن أنشطة وفعاليات جادة عكاظ لهذا العام.



ثم انتقل لمسرح سوق عكاظ حيث التقى بالأمير بدر بن عبدالمحسن وشاهدا بروفة حفلة الافتتاح الذي أعد لوحاته الشعرية الأمير بدر بن عبدالمحسن، وأبديا بعض الملاحظات والتعديلات.



وأكد سو رئيس الهيئة على أهمية أن يخرج السوق بأكمل صورة خصوصاً وأنه يحظى باهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين، معربا عن تقديره الكبير لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذي يعمل على إنجاح سوق عكاظ، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بوتيرة متسارعة وهدفهم الرئيسي نجاح سوق عكاظ.



وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد جندت عدداً من مسؤوليها لمواصلة عملهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال التجهيزات والوقوف على أدق التفاصيل لتخرج الفعاليات والأعمال الجاري تنفيذها بالشكل المأمول.

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