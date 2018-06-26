التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم (الثلاثاء) وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة.وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأحداث الجارية وتطورات الأوضاع الحالية على الساحة الليبية.كما التقى المبعوث الأممي اليوم، رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، وناقش معه آخر المستجدات المتعلقة بالهلال النفطي والخطوات المتخذة من قبل مجلس الدولة الاستشاري لمتابعة العملية السياسية.وكان سلامة قد بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش العملية السياسية في ليبيا، ومستجدات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا.