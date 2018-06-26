أعلنت الخطوط السعودية عبر موقعها الرسمي عن انتقال جميع رحلاتها القادمة والمغادرة إلى محطة الوجه من الصالة الجنوبية إلى الصالة رقم ( 1 ) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة وذلك ابتداءً من يوم الخميس الـ14 من شهر شوال الجاري لعام 1439 هـ (الموافق 28 من شهر يونيو 2018 م)، لتكون الوجه ثالث الرحلات المنتقلة للمطار الجديد بعد رحلات القريات و عرعر.

يشار إلى أن الرحلات بين مطار الوجه ومطار الملك عبدالعزيز بجدة تقتصر على أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والخميس.

وتتمتع محافظة الوجه الحاضنة لمشروع البحر الأحمر بإطلالتها على واحد من أجمل شواطئ المملكة حيث السماء الصافية والأجواء المعتدلة والرمال البيضاء الساحرة، إضافة إلى وجود مجموعة من الجزر الخلابة المنتشرة بالقرب من المحافظة.