أطلقت جامعة الطائف معرضاً تعريفياً للتسجيل والقبول، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة بأنظمة التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.

ويسعى المعرض إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات وتقديم المساعدة للطلاب والطالبات، خصوصاً وأنه انطلق بالتزامن مع فتح بوابة القبول بالجامعة للعام الدراسي الجديد، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام من الخامسة عصراً وحتى العاشرة ليلاً، في أحد المراكز التجارية.

ويقدم المعرض معلومات وافية لزائريه عن الكليات والأقسام المتاحة في جامعة الطائف، وكذلك الكليات والأقسام المتاحة في فروع الجامعة بالخرمة وتربة ورنية، كما يوضح المعرض الشروط العامة للقبول والشروط الخاصة بكل كلية، ومواعيد إجراءات القبول التي تتضمن فتح بوابة القبول وفرز الطلبات، وإعلان النتائج والحصول على الرقم الجامعي، والإعلان عن المقاعد الشاغرة والترشيح لها، وآليات عملية القبول.