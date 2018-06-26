صور

صور

صور

مع انطلاق مسابقات كأس العالم 2018 في روسيا، بدأ الفيفا في تفعيل نظام ""، وهو النظام الجديد لمساعدة الحكام في اتخاذ القرارات الحساسية بالإستعانة بالفيديو.إلا أن التقنية الجديدة أثارت جدلاً مع انطلاق مباريات المونديال بسبب عدم توفر معلومة لدى الرياضيين عن المناسبات التي من الممكن أن يتم استخدام تقنية الـفيها وطرق اتخاذ القرار، فما هي الطريقة التي يتم فيها اتخاذ قرار حيال هذا النظام وفقاً لموقع الإتحاد الدولييتم اتخاذ قرار ايقاف اللعب واللجوء للفيديو ضمن دائرة تتكون حكم الساحة وحكمًا مساعدًا بالفيديو وثلاثة حكام مساعدين له، بالإضافة إلى أربعة مشغلي إعادة للفيديو يعملون في أكشاك مراقبة عن بعد، يتحكمون بـ 33 كاميرا تساعدهم في تحديد القرار الصائب في اللحظات الحاسمة.في اللحظة التي يقع فيها الحدث المشكوك فيه، يقوم الحكم بإبلاغ نظام الـ"" بحاجته لمراجعة الفيديو، أو يحصل على إخطار من هذا النظام بوجود قرار تحكيمي يحتاج الى المراجعة.ويتطلب ايقاف اللعب والتواصل من قبل حكام الـوحكم الساحة، توافقاً بين الحكام بقرار قطعي لا شك فيه بأن هناك حالة واضحة على الحكم مراجعتها.يتم مراجعة مقطع الفيديو من خلال الـ""، ويتم ابلاغ الحكم بالنصيحة حول الواقعة من خلال سماعة الاذن الخاصة بطاقم الحكام.بعد تلقي النصيحة من حكام الفيديو، يملك الحكم خيار إما التوجه إلى الشاشة المخصصة له لمراجعة الفيديو محل الجدل في جانب من أرض الملعب من أجل اتخاذ القرار المناسب، أو يأخذ مباشرة بالنصيحة المقدمة له من "" ويتخذ القرار بشكل فوري دون مراجعته.تحديد تجاوز الكرة خط المرمى من عدمه من الأهداف الرئيسية لنظام الـوهي القرارات الأكثر إثارة للجدل والتي ولدت مطالبات واسعة في نسخ ماضية للجوء لتقنية الفيديو.من أجل مساعدة الحكم للتأكد من صحة قراره سواءً باحتساب ركلة الجزاء، أو في حالة اتخاذه قراراً بعدم احتسابها.من أجل مساعدة الحكم للتأكد من صحة قراره فيما يخص اشهار البطاقات الحمراء في وجه اللاعبين وطردهم من الملعب من عدمه، يتم إخطار الحكم فيما لو كانت هناك حالة تستحق بطاقة حمراء.لمساعدة الحكم في اتخاذ قرار سليم للتأكد من هوية اللاعب مرتكب الخطأ في حالة وجود لبس في تحديد هوية اللاعب.والنظام المنتظر تعميمه على منافسات دولية أخرى يأخذ أسمه "من اختصار لـ "" أي