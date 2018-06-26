فاز منتخب البيرو على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصرا على ملعب فيشت في إطار المجموعة (C) ضمن مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.وبهذا الفوز يحل منتخب البيرو بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط في مجموعته التي تضم أستراليا، وفرنسا، والدنمارك، لكنه يودع البطولة بسبب هزيمتين مُني بهما من: فرنسا، والدنمارك.وسجل الهدف الأول لمنتخب البيرو في مرمى أستراليا المهاجم أندريه كاريو في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بينما سجل زميله المهاجم باولو جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة، فيما أدار المباراة الحكم الروسي سيرجي كاراسيف.وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب منتخب البيرو أندريه كاريو.