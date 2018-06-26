التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في الرياض أمس (الإثنين) الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية الدكتور فلاديمير كوفشينوف، على هامش إطلاق المركز المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام».وأبرز الدكتور الربيعة جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز في خدمة الإنسانية وكذلك ما قدمه المركز من مشروعات إغاثية وإنسانية خلال 3 أعوام منذ إنشائه حيث نفذ 367 مشروعًا إنسانيًا في 40 دولة بأربع قارات حول العالم حظي اليمن بالنصيب الأوفر منها عبر تنفيذ 262 مشروعًا في مختلف محافظات اليمن بدون استثناء.وبحث الجانبان خلال اللقاء، الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين، وتشمل التعاون في برامج ومشروعات الحماية في الدول المستفيدة وتدريب وبناء قدرات المنظمات والأفراد، وكذلك التنسيق المشترك بين الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية وبناء قاعدة متينة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.