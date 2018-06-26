سعت روسيا بدعم من ايران والنظام السوري، اليوم (الثلاثاء)، إلى عرقلة اقتراح تقدمت به دول غربية لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عبر منحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة، ما اشعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين الطرفين.والتقى ممثلو 143 بلداً في لاهاي في اجتماع خاص للمنظمة، دعت اليه بريطانيا ودول غربية اخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة.ويأتي هذا الاجتماع قبيل صدور قرار طال انتظاره عن مفتشي هذه المنظمة الدولية بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في إبريل الماضي، وادى إلى مقتل 40 شخصاً، بحسب مسعفين وعناصر انقاذ.ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عنه إلى قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد.