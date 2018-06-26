قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء)، إن الدول المُشترية للنفط من إيران يجب أن تستعد لوقف جميع الواردات منها بدءاً من نوفمبر مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تحث حلفاءها على خفض واردات النفط من إيران إلى الصفر بحلول نوفمبر، قال المسؤول «نعم».وأبلغ المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه الصحفيين بالقول: «سنعزل تدفقات التمويل الإيرانية ونتطلع إلى تسليط الضوء على مجمل السلوك الإيراني الخبيث في المنطقة».وقال المسؤول إن وفداً أمريكياً سيتجه إلى الشرق الأوسط الأسبوع القادم لتشجيع منتجي النفط الخليجيين على ضمان إمدادات نفط عالمية مع فصل إيران عن السوق في نوفمبر.