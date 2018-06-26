شارك مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية في ندوة عن الحالة الإنسانية في اليمن، نظمها مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات ومقره جنيف، بالتعاون مع البيت اليمني - الأوروبي بباريس تناولت الوضع الإنساني في مدينتي الحديدة وتعز في ظل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين.وقدم ممثل المركز مدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى الشمري، عرضاً تفصيلياً لما قدمته المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات في اليمن كافة وبتلك المحافظات خصوصاً واستعرض البرامج النوعية التي نفذها المركز خدمة لهذه المحافظات ومنها برامج تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وتقديم الرعاية والتعليم والحماية لهم ودمجهم في المجتمع والمبادرة الإنسانية التي أطلقتها المملكة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة لإغاثة أهالي الحديدة بالإضافة إلى التطرق لمشروع نزع الألغام في اليمن «مسام» الذي دشنه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.حضر الندوة عدد من ممثلي منظمات الإغاثة والباحثين الدوليين في الوضع الإنساني في اليمن ومراسلي وسائل الإعلام الغربية.وتأتي هذه الندوة قبل عقد المؤتمر الإنساني الخاص بالحالة الإنسانية باليمن في باريس غداً (الأربعاء)، بتنظيم من وزارة الخارجية الفرنسية وبحضور خبراء و مختصين في العمل الإنساني ووفد من قيادات وخبراء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.