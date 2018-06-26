أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل رفضت الموافقة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد شهر من بدء لبنان أول عملية يقوم لاستكشاف احتياطياته البحرية من النفط والغاز.ويملك لبنان حدودا بحرية غير مرسمة مع إسرائيل، تشمل منطقة بحرية على شكل مثلث مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من مناطق امتيازها البحرية العشرة للطاقة.وكان لبنان وقع في فبراير أول اتفاق للاستكشاف والانتاج لمنطقتي الامتياز البحريتين رقمي أربعة وتسعة مع اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.ويحوي الامتياز رقم تسعة منطقة بحرية تطالب كل من إسرائيل ولبنان بالسيادة عليها، لكن اتحاد الشركات يقول إنه ليس لديه خطط للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها.وقال عون على تويتر «إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز».