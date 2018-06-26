أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن الحراك الشعبي المتجدد الذي تشهده إيران أسبابه التكلفة الفاحشة للتدخل في الشأن العربي.وقال قرقاش عبر حسابه في «تويتر»: «إعادة ترتيب طهران لأولوياتها لصالح الدخل ومصالح مواطنيها وانسحابها من الملفات العربية خير لها وللعرب».وتابع: «التكلفة السياسية والمالية لمغامرات طهران في العالم العربي باهظة، والمواطن الإيراني يعبّر عن ذلك باحتجاجه المعيشي اليومي».وأكد قرقاش أن العودة إلى علاقات تحترم السيادة وتنسحب من الشأن العربي يمثل الخيار الأمثل لإيران والمنطقة.وشدد على أنه لا بد للقوى والميليشيات الطائفية التي تدور في الفلك الإيراني أن تراقب تطور المشهد، إذ إن مستقبلها أن تتكيف مع إعادة المراجعة التي ستشهدها إيران، إن عاجلا أم آجلا، فتكلفة المغامرات الخارجية أصبحت أولوية لا يمكن تجاهلها.