وصلت إلى عدن أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، حيث هبطت طائرتان إغاثيتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما 70 طناً من المساعدات الإغاثية والإيوائية لمحافظة الحديدة يرافقهما فريق مختص من المركز، وقد كان في استقبالهما وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح، ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر.وقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز حيث تم قبل أيام تسيير 45 قاطرة مساعدات برية، فيما سيتحرك الجسر البحري الإغاثي للحديدة قريباً.وقال فتح: «لقد أعددنا خطة متكاملة بالتنسيق مع المركز لتوزيع هذه المساعدات الإغاثية على أهالي محافظة الحديدة».