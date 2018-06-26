واصلت هيئة النقل العام، وبالشراكة الناجحة مع الجهات الأمنية، حملتها لرصد المخالفين في نشاطات مكاتب وسطاء الشحن البحري وبيع تذاكر السفر البحرية، إذ رصد مختصو النقل البحري بالهيئة عددا من المخالفات التي تقتضي التغريم وحتى الإغلاق في الرياض وعدد من مدن المملكة.وأهابت هيئة النقل العام بالجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين الالتزام بالتعامل مع وسطاء الشحن البحري المرخّصين فقط، حفظًا للحقوق ومنعًا لأي تلاعب وفقدانٍ للمتلكات، علما أن نشاط الشحن البحري مقصور على المرخّص لهم من هيئة النقل، ويجب على وسيط الشحن البحري إبراز هذه الرخصة لعملائه.