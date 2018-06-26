أعلنت اليابان اليوم (الثلاثاء)، تمويلا إضافيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة مليون دولار، لدعم مشروع الخدمات الصحية في شمال شرق الأردن.وقال السفير الياباني لدى الأردن هيديناو ياناغي في بيان صحفي، إن التمويل الإضافي يهدف إلى تقديم رعاية صحية لما يقارب 121 الف لاجئ سوري في شمال الأردن.وثمن السفير ياناغي جهود مفوضية اللاجئين في تأمين وتزويد اللاجئين السوريين بالخدمات منها الطبية، لافتاً إلى أن اليابان مستمرة في تقديم مساعدتها للمفوضية، التي بلغت 50 مليون دولار أمريكي منذ عام 2012 إلى 2017.