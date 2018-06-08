تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان الإسلامية ما تناقلته وسائل الإعلام الباكستانية من معلومات مغلوطة وادعاءات باطلة بشأن حقوق المواطنين القطريين لأداء مناسك العمرة.وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم (الجمعة) أن المملكة العربية السعودية ومنذ اليوم الأول الذي قررت فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر أكدت عنايتها بالأشقاء القطريين وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وسهولة وفق آليات نظمتها الجهات المختصة، ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها المستمر تجاه عدم تمكين مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة بهدف التكسب الإعلامي من أزمة هي افتعلتها.وأضافت أن ماورد في البيان الصادر عن السفارة القطرية في إسلام أباد يوم الخميس 7 يونيو 2018 ماهو إلا إحدى المحاولات اليائسة والمكشوفة بهدف تحميل المملكة العربية السعودية مسؤولية عدم تمكين المواطنين القطريين من القدوم لأداء مناسك العمرة.وأوضحت سفارة المملكة من خلال بيانها لعموم المسلمين عدم صحة ما تناقلته بعض الصحف الباكستانية بشأن عدم مقدرة المواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك العمرة. وتجدد لهم حرص وترحيب السعودية قيادةً وشعبا بقدوم زوار بيت الله الحرام بما فيهم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة، وفقا لما تضمنه البيان الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة بتاريخ 19/9/1439.هذا وقد استقبلت المملكة منذ صدور بيان وزارة الحج والعمرة أعداداً من المعتمرين القطريين قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقدمت لهم كافة الخدمات لتسهيل وتيسير أدائهم للمناسك أسوة بإخوانهم المسلمين القادمين من كافة أنحاء العالم.ودعت سفارة المملكة لدى باكستان وسائل الإعلام الباكستانية إلى تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانجرار خلف الدعايات المغرضة التي تروج لها السلطات القطرية ضد المملكة، ودحضها بالحقائق والواقع الملموس والمشاهد نحو ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.