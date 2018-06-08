قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تسجيل 8 لاعبين أجانب في قائمة أندية الدرجة الممتازة خلال المنافسات التي تشارك فيها، بدلاً عن القرار السابق والذي يقضي بإشراك 7 لاعبين، وذلك بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.وأقر الاتحاد السعودي مشاركة سبعة العبين في القائمة الأساسية خلال المباريات التي تشارك فيها، ولاعب واحد في قائمة البدلاء.وأوضح مجلس إدارة الاتحاد السعودي بأن اعتماد تسجيل 8 لاعبين في قائمة الأندية جاء بهدف رفع المستوى الفني للأندية والدوري بشكل عام، ولزيادة المنافسة بينها في الاستحقاقات التي تشارك فيها.وثمن مجلس إدارة الاتحاد السعودية لكرة القدم الدعم السخي الذي يجده الاتحاد والأندية من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير والمتابعة المباشرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بما فيه صالح الرياضة السعودية.