نشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بيانا أوضحت من خلاله موقف النادي من اللاعب التونسي علي معلول وإلى أين وصلت مراحل التفاوض.وقال النادي: «إشارة إلى ما تم تناقله في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية عن تقديم نادي الاتحاد عرضاً لنظيره نادي الأهلي المصري لضم اللاعب التونسي علي معلول، فإن المركز الإعلامي يود توضيح التالي: - تواصل وكيل أعمال اللاعب مع المسؤولين في النادي ناقلاً رغبة اللاعب في الاحتراف في صفوف الفريق الاتحادي».وتابع البيان، «بعد تلقي هذه الرغبة قامت إدارة النادي بمخاطبة نظيرتها إدارة نادي الأهلي المصري على ضوء ذلك، وأخيرا تم صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب».وأكد نادي الاتحاد أن هذا التوضيح يأتي متماشيا مع نهج إدارة النادي في التعامل بشفافية كاملة لإيضاح الصورة أمام الجماهير الاتحادية والرأي العام الرياضي.