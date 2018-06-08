أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن مذكرة التفاهم التي وقعت في جدة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأتي ضمن إطار الشراكات المتعددة بين البلدين، وتهدف إلى تأسيس وتعزيز علاقة الشراكة بين الطرفين في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتوسيع أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما لبناء علاقات الشراكة والتكامل بما يحقق الأهداف الإستراتيجية في نطاق البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة في هذه المجالات، وتطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية فيها.وأوضح الفضلي أن مذكرة التفاهم تشمل المجالات الزراعية والزراعة المستدامة إلى جانب الثروة الحيوانية والسمكية، ومجالات الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة، بالإضافة إلى مجالات حماية البيئة ومواردها، والإدارة المتكاملة للمياه ومواردها.وقال: «ستعزز المذكرة العمل المشترك والمستمر بين الطرفين فيما يخدم المصالح المشتركة، ودول الخليج العربي، وبما يعزز العلاقات الأخوية في ظل قيادة حكيمة رشيدة»، سائلاً الله عز وجل أن يديم على المملكة وعلى الأشقاء في الإمارات نعمة الأمن والأمان والتطور والازدهار.