يوم سيئ آخر لإيران في عواصم عدة. ففيما أكد مسؤولون أوروبيون أمس، إثر جولة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو شملت لندن وباريس وبرلين، توافقاً أوروبياً على ضرورة إرغام إيران على الانسحاب من سورية؛ ذكرت مصادر في واشنطن أن مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين يزورون دولاً أوروبية وآسيوية لإبلاغها بضرورة الحد من تجارتها مع إيران. وبدأ المسؤولون جولتهم باليابان، ويزورون الأسبوع القادم دولاً شرق أوروبية. وحذرت نائبة وزير الخزانة الأمريكي سيفال ماندلكير أمس الأول من أن واشنطن ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات، في إشارة لمطالب أوروبية باستثناءات من العقوبات لشركاتها العاملة في إيران. وقالت: سنقوم بمساءلة من يقومون بأعمال ممنوعة في إيران. وفضلاً عن ذلك، تواجه إيران الخسائر المتفاقمة لعميلها الحوثي في اليمن، ما سيدفعها أيضاً لتقديم تنازلات.