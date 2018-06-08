سيدخل المنتخب السعودي التاريخ من أوسع أبوابه في مونديال روسيا القادم كأول منتخب عربي وآسيوي يخوض مباراة افتتاحية بكأس العالم منذ بدايتها عام 1930، بعد أن وضعت القرعة السعودية مع المستضيفة روسيا، ومصر، والأوروغواي، في المجموعة الأولى.وسيكون ملعب أولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي بالعاصمة الروسية موسكو مسرحا للقاء الافتتاحي الذي سيسجل من الأحداث الأبرز في تاريخ كأس العالم. وتعد مباراة افتتاح كأس العالم ثاني أهم مباراة في المونديال، كونها تشهد أكبر عدد من المشاهدين، ولأنها غالبا ما تجمع منتخب البلد المضيف بمنتخب آخر، ولكنها ليست حالة دائمة.وفي كأس العالم 1998، التي أقيمت في فرنسا، لعب البرازيل وأسكتلندا في افتتاح البطولة، وكذلك هو الحال لمونديال 2002، فقد واجهت فرنسا منتخب السنغال في افتتاح البطولة التي أقيمت في القارة الآسيوية.ولم يسبق لأي منتخب آسيوي أو عربي خاض افتتاح بطولة كأس العالم كأول مواجهة، إلا أن منتخب كوريا الجنوبية لعب في اليوم الأول من البطولة الكبرى في ذات يوم الافتتاح وثاني لقاءات مونديال 1994 في أمريكا أمام المنتخب الإسباني، بعد أن جمع الافتتاح منتخبي ألمانيا وبوليفيا.وفي كأس العالم 1998 في فرنسا لعب المنتخب المغربي أمام النرويجي، في ثاني مباريات المونديال، بعد أن واجه المنتخب البرازيلي نظيره الأسكتلندي في افتتاح البطولة.وكانت وكالات الأنباء رصدت لحظات تاريخية في بطولات كأس العالم لكرة القدم بداية من النسخة الأولى عام 1930، وانتهاء بالنسخة العشرين قبل 4 سنوات على الأراضي البرازيلية، في نقاط مختصرة وموجزة.