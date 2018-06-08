يمثل منصور الحربي عامل الخبرة بين أظهرة المنتخب الذين تم اختيارهم من قبل مدرب المنتخب الأرجنتيني خوان بيتزي، فظهير النادي الأهلي ذو الـ31 عاما يعتبر الأكبر سنا والأكثر خبرة من زميليه في المنتخب ياسر الشهراني، ومحمد البريك.واتضح اعتماد بيتزي على الحربي خلال المباريات الأخيرة للمنتخب في الظهير الأيسر، فيما فضل الاستعانة بياسر الشهراني في مركز الظهير الأيمن لإجادته اللعب بالقدمين.وظهر الحربي مع المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا في 8 مباريات كان أغلبها في المرحلة النهائية، إذ اعتمد المدرب الهولندي السابق على الحربي في أكثر المباريات بالتصفيات النهائية.ويتكئ الحربي على خبرة عريضة في مشاركاته مع الأخضر، بظهوره بقميص المنتخب 38 مرة، منها 36 مباراة لاعبا أساسيا بـ3068 دقيقة سجل خلالها هدفا وحيدا.وكان الحربي صاحب بصمة مميزة مع فريقه الموسم الماضي، بمشاركته بـ22 مباراة بعدد دقائق وصلت إلى 1906، صنع خلالها 5 أهداف كثاني أفضل صانع على مستوى اللاعبين المحليين بعد يحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، بفارق هدف عنهما، وسجل هدفا وحيدا.وحصل منصور الحربي على لقب أفضل مدافع سعودي في الموسم وفق إحصاءات «أوبتا»، وهو ما جعله ركيزة أساسية في كتيبة بيتزي بالمونديال.