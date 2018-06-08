أعلنت المنتخبات المشاركة في كأس العالم بروسيا 2018 قائمة الـ23 لاعبا الذين سيعتمدون عليهم خلال البطولة، التي ستقام خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري، حتى 15 يوليو القادم.ورغم ظهور ملامح أغلب قوائم المنتخبات، خلال الفترة الماضية، فإن الساعات الأخيرة شهدت استبعاد عدة نجوم على رأسهم الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي.ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية مجموعة من الحقائق بعد اكتمال قوائم المنتخبات، حيث وصل مجموع اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة إلى 736 لاعبا.ولعل من أبرز هذه الحقائق سيكون عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الحارس الأكبر سنا في تاريخ المونديال بـ45 عاما، في حال مشاركته، متفوقا على الكولومبي فريد موندراجون الذي شارك في مونديال البرازيل وهو في عامه الـ43.وأشارت الصحيفة إلى أن المنتخب السعودي الأقل تصنيفا بين المنتخبات المشاركة، بعدما وصل في آخر تصنيف للمركز الـ67.ولفتت الصحيفة إلى أن السنغال والسويد هما المنتخبان الوحيدان اللذان لا تتضمن قائمتهما أي لاعب يلعب في الدوري المحلي، مبينة أن نادي مانشستر سيتي الفريق الأكثر امتلاكا للاعبين في المونديال بـ16 لاعبا، متفوقا على ريال مدريد (15 لاعبا)، وبرشلونة 14 لاعبا.وأفادت بأن الدوري الإنجليزي الممتاز يضم أكثر عدد من اللاعبين، حيث سيشارك في البطولة بـ108 لاعبين، يليه الدوري الإسباني بـ78 لاعبا، ثم الدوري الألماني بـ62 لاعبا، وعرجت إلى أن منتخب إنجلترا الفريق الوحيد الذي يشارك بقائمة كاملة جميع لاعبيها يشارك في الدوري المحلي.وأفادت بأن مونديال روسيا القادم سيشهد مشاركة منتخبي بنما وأيسلندا لأول مرة طوال تاريخهما.