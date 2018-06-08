أكد رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل، أن دخول المتسابقات لرياضة السيارات يعد بمثابة تحد كبير للمتسابقين من فئة الرجال وسيشكلن إضافة لاتحاد السيارات في المستقبل القريب، لاسيما أنهن يشكلن أكثر من ٥٠% من سكان المملكة، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد السيارات والدراجات النارية مساء أمس (الخميس) في قاعة المؤتمرات التابعة للصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أن العمل جار عبر اتصالات مكثفة مع هيئة الرياضة للتنسيق وأخذ الموافقة الرسمية بانضمامهن للاتحاد والمشاركة في السباقات ومن ثم إدراجهن ضمن خطط اتحاد السيارات والدراجات النارية لموسم 2019.وأكد رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية، أن العمل قائم بالتعاون مع هيئة الرياضة على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه محبي اللعبة خلال الفترة القريبة القادمة، مبيناً حاجتهم للوقت في سبيل إنهاء بعض الإجراءات والتي تتعلق بعدة جهات حكومية.من جهته، أعلن نائب رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية عبدالله باخشب إطلاق البطولة السعودية للتعطيس لأول مرة بالمملكة، تحتضنها 3 مناطق: الرياض، جدة والخبر ضمن دعم الاتحاد للشباب وللرياضات، موضحا أن برامج الاتحاد لا تقتصر على تنظيم البطولات والمسابقات الدولية والمعروفة عالمياً.وختم باخشب بالقول: حظيت مسابقة الأبطال التي أقيمت في ملعب الملك فهد بالرياض باهتمام عالمي وحققنا أرقاما غير مسبوقة تبرهن على نجاح البطولة في ظل متابعة أكثر من 5 ملايين شخص لفعاليات البطولة على اليوتيوب و١١ دولة حرصت على تغطية البطولة.