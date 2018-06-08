أكد لـ «عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن مدرب الفريق الكروي الأول دياز، منح إدارة النادي برئاسة نواف المقيرن الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي علي معلول المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، مبينا أن المدرب دياز قرر عدم التجديد مع قائد الفريق عدنان فلاته والاستغناء عنه مع 13 لاعبا وفق بيان رسمي صدر (الإثنين) الماضي، موضحا أن الإدارة الاتحادية أرسلت خطابا لنظيرتها في النادي الأهلي المصري تطلب خدمات علي معلول رسميا، من أجل، تحديد، القيمة المالية مقابل الاستغناء عن اللاعب خلال الصيف الحالي.من جانبه أوضح محمد العاصي وكيل أعمال الظهير الأيسر التونسي علي معلول، تلقي موكله لعرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي بقيمة مليوني دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف ريال، مؤكدا أن معلول مرحبا بالعرض الاتحادي الجاد من أجل الحصول على خدماته، موضحا أن رئيس النادي نواف المقيرن سلمه عرضا رسميا، وتم مخاطبة نادي الأهلي المصري من أجل الرد على العرض الاتحادي من أجل الظفر بخدمات اللاعب علي معلول.