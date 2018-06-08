أنهت الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون إكمال بنود اتفاقية تطوير المحتوى الرياضي في القنوات الرياضية ورفع جودة أداء الإنتاج التلفزيوني، بما يحقق رغبات وتطلعات الجماهير الرياضية في المملكة والوطن العربي على أن يبدأ العمل في ذلك بصورة فورية، وعليه قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تعيين تركي العجمو مشرفا على القنوات الرياضية.كما تم انضمام الإعلامي وليد الفراج لقنوات الرياضية لتقديم أضخم برنامج في الوسط الرياضي ابتداء من الموسم الرياضي الجديد، إذ يتوقع أن تشهد القنوات الرياضية قفزة نوعية كبيرة تواكب التطورات الكبيرة التي تعيشها رياضتنا السعودية.وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عبر سناب وليد الفراج، أن القناة الرياضية الجديدة ستكون ماردا رياضيا، موجهة للجماهير السعودية والإقليمية، وستضم مجموعة من المسابقات الدولية وقنوات الأندية العالمية لتكون تابعه لها، إضافة لوجود رغبة كبيرة لبعض الأندية العالمية التواجد في السعودية وخوض مباريات على أرضها، مشددا أن المواطن السعودي يستحق مشاهدة مباريات كأس العالم بدون أي قيود، والشعب السعودي «واعي» ويدرك حجم الدعم الكبير الذي يجده من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ودور السعودية في تحجيم «أدوات الشر»، موضحا أن الشركات المتواجدة في سويسرا التي تربطه بها علاقات جيدة جنبت الأندية السعودية الكثير من الهدر المالي في تعاقدات اللاعبين، وقال: «لو تركنا الأندية بنفس آلية التعاقدات السابقة لتضاعف المبلغ 3 أضعاف المبلغ الحالي»، مضيفا: «تم التعاقد مع مدربين على مستوى عال إضافة للاعبين مميزين لأول مرة يتم التعاقد معهم في تاريخ رياضتنا وهذا يبشر بدوري قوي، موجها رسالة لجميع الأندية السعودية قال فيها: لا زال الوقت مبكرا وهناك متسع من الوقت للبحث عن لاعبين مميزين، مجددا ثقته في لاعبي المنتخب حيث قال: «كلي ثقة في اللاعبين ومستوياتهم متطورة وسوف نعمل اللي نقدر عليه والباقي على الله، وإن ولي العهد لن يقصر مع اللاعبين».من جانبه، ودع وليد الفراج، مجموعة MBC، عبر تغريده في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «اليوم انتهت علاقتي التعاقديّة مع مجموعة MBC والبرنامج الشهير أكشن يا دوري بعد عمل 7 سنوات في أيقونة الإعلام العربي كمؤسسة وقناتها MBC شكرًا على كل دعم ورعاية ومساندة وجدتها داخل هذة الأسرة المحترفة، شكرًا للربان الشيخ وليد البراهيم ولكل معاونيه».