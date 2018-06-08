التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.ونقل الأمير سلمان بن حمد تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لولي العهد، فيما حمله سموه تحياته لجلالته.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات الإقليمية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن عسيري.فيما حضر من الجانب البحريني رئيس هيئة الأركان الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وسكرتير ولي العهد الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، ومدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.