أعلنت وزارة العدل عن تحديد 52 محكمة لخدمة المستفيدين خلال إجازة عيد الفطر، وذلك لإنجاز القضايا المستعجلة وتقليل أمد التقاضي، ويمكن لطالبي الخدمة التوجه للمحاكم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.وكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 59 قاضياً يشملون قضاة التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية، إضافة إلى أعوان القضاة من الإداريين والتنفيذيين. وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر - 17 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمديــنـة الـمـنـورة، الـدمام، جــدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج.كما تم تكليف 23 محكمة عامة في كل من الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفرالباطن، ضباء، عرعر، رفحاء، القريات، محايل عسير.وكلفت الوزارة أيضاً 12 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام شملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الـدمام، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.من جهة أخرى، نوهت الوزارة بتأجيل مواعيد المحاكم الممنوحة في تاريخ 8 ـ 9 شوال 1439 هـ نظراً لتمديد إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الحكومي إلى 10 / 10 / 1439هـ ودعت المستفيدين لمراجعة المحكمة لتحديد مواعيد بديلة.