رفع صندوق الاستثمارات العامة أسهمه في شركة «معادن» إلى 764.64 مليون سهم بما يعادل 65.44% من إجمالي رأس مال الشركة، وأكدت الشركة في بيان أصدرته أمس (الخميس) أن تلك التطورات لن تؤثر على إستراتيجية الشركة وسير أعمالها ومشاريعها. وأنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس (الخميس) على تراجع بنسبة 0.5% مغلقًا عند 8344 نقطة بانخفاض 39 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.25 مليار ريال، وفي المقابل، أنهى مؤشر «نمو» تعاملاته بارتفاع نسبته 0.3%، بمكاسب بلغت 9.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 3.091.06 نقطة.وعقب التداولات أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بإدانة مخالفين لنظام الأوراق المالية، وتغريم كل مخالف 10 آلاف ريال، وإلزام أحدهم بدفع مبلغ 50.4 ألف ريال للهيئة نظير المكاسب غير المشروعة، ومنعهم من التداول في أسهم الشركات المدرجة لثلاثة أشهر، وأعلنت أيضا موافقتها على طرح وحدات «صندوق مزايا للمرابحات» طرحا عاما. وأوضحت «تداول» أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية دوام (الثلاثاء) القادم، ويستأنف العمل يوم (الأربعاء) الموافق 20 يونيو 2018.وأعلنت شركة الاتصالات السعودية تعيين المهندس ناصر الناصر رئيسا تنفيذيا للشركة. وكشفت «سابتكو» أن هيئة النقل العام قامت بعقد ورشتي عمل، تطرقتا إلى تحليل بدائل نماذج التحرير واختيار النموذج الأمثل لفتح باب المنافسة وتحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة الذي سيتم رفعه إلى الجهات المختصة للاعتماد.