أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أخيرا، ثلاث رخص بيع على الخارطة، وثلاث رخص أخرى لتسويق مشاريع داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تجديد رخصتي تسويق لمشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة.ووافقت اللجنة على منح ثلاثة مشاريع في الرياض، وينبع رخص بيع على الخارطة بإجمالي يتجاوز 2000 منتج عقاري منوع بين شقق سكنية، وفلل، ومكاتب، ومحلات تجارية، وأراض مطورة، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة في الرياض، ومكة المكرمة، ودبي.وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» نايف الشريف أن هذه المشاريع تسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر أثناء تنفيذ المشاريع، مبينا أن «وافي» يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في زيادة حجم المشاريع الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.وأشار الشريف إلى أن رخص البيع التي تم إصدارها أخيرا شملت 1182 وحدة سكنية قيد الإنشاء من نوع «تاون هاوس» في ينبع، وتجديد رخصة لتسويق 741 وحدة فندقية بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، ورخصتين لبيع 950 أرضا سيتم تطويرها بنظام البيع على الخارطة في مدينة الرياض، إضافة إلى رخصة تسويق خارجي لعدد 110 وحدات فندقية في مدينة دبي.