برر الممثل طارق الحربي حدة الانتقادات في حلقات برنامجه الرمضاني «رادار طارئ» أنها في صميم العمل الفني ولا ترتبط بشخوص بعينهم، وتتضمن تسليط الضوء منه وفريق العمل على بعض الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية، دون أن يكون لها علاقة بموقف شخصي من أي ممثل، لاسيما أن علاقته بمعظم زملائه جيدة ومميزة، ولا يبحث عن خلافات أو علاقات سيئة، نافياً أن يكون البرنامج قد تسبب في مشاكل له في الوسط الفني.وقال طارق إن أول المسلسلات التي انتقدها تضمنت الأعمال التي تعرض على شاشة «روتانا خليجية»، معبراً عن سعادته باستضافة عدد من الفنانين، ومنهم مشعل المطيري وعبدالرحمن الخطيب ومحمد القس وناتاشا وغيرهم. وأضاف أن طبيعة البرنامج كوميدي ساخر وليس نقديا كما وصفه المتابعون، مبيناً أنه ممثل منذ سنوات طويلة وليس جديدا على الساحة الفنية، ويعرف جيداً تفاصيلها وكواليسها. وتابع: «أكن كل التقدير والاحترام للفنان عبدالله السدحان. وعمله ضمن الأعمال الجيدة في رمضان، وقمنا بالرد عليه بالبرنامج، كما أنني انتقدت أخطاء المسلسل لا شخصه. فأخطاء الأعمال إنتاجية لا يتحملها الممثل».