أفادت مصادر سياسية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أمس (الخميس) بأن ميليشيا حزب الله تضغط في اتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة ونيلها الثقة البرلمانية؛ ليتخذها غطاء لاستحقاقات سياسية وأمنية تواجهه.وأفادت المصادر بأن «حزب الله» يسعى إلى أن تواكب حكومة شرعية في لبنان الاستحقاق الأمني الذي يواجه وجوده العسكري في سورية، والضغوط الدولية المطالبة بانسحابه، خصوصا أنها تتزامن مع مطالب أمريكية إسرائيلية بترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان وهو ما تبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري من الإدارة الأمريكية. وأضافت أن «حزب الله» يتوسل بتشكيل حكومة كغطاء يحتمي به من هذه العواصف الإقليمية.من ناحتيه، رأى عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي، أن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة ستتراجع؛ لأن جميع الفرقاء يعلمون أن الوضع الاقتصادي للبنان ليس جيداً ويجب تشكيل حكومة بسرعة، موضحا أن الحصص التي يطالب بها التيار الوطني الحر مقابل القوات اللبنانية هي التي تؤخر تشكيل الحكومة.من جانبه، اعتبر النائب السابق غازي العريضي أنه لا يجوز تضييع الوقت في عملية تشكيل الحكومة في ظل المخاطر والأزمات التي تعانيها البلاد.