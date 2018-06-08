ذكرت وسائل إعلام مصرية أمس (الخميس) أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف وزير الإسكان مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لشريف إسماعيل.وكانت حكومة إسماعيل قدمت استقالتها إلى السيسي الثلاثاء الماضي، بعدما أدى اليمين لولاية ثانية عقب فوزه الساحق في الانتخابات.من جهة أخرى، قبضت أجهزة الأمن المصرية أمس على خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي مكونة من 4 عناصر وفتاة في محافظة دمياط، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية على منشآت عسكرية خلال أيام عيد الفطر.وكانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطني حول قيام عناصر داعشية باتخاذ شقة في محافظة دمياط؛ للتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف عددا من المنشآت العسكرية والحيوية المهمة داخل المحافظة خلال عيد الفطر، فقبضت أجهزة الأمن عليهم دون أي مقاومة من جانبهم، وعثرت بحوزتهم على عدد من المنشورات التحريضية، ومواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة.