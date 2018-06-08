كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يُعد خطة لإعادة إعمار غزة بهدف الحيلولة دون انفجار الأوضاع في القطاع المحاصر منذ 12 عاما.ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب أن ملادينوف يعمل على «خطة مارشال» كبيرة في غزة، وأن الحديث يدور عن إنشاء مصانع وبنى تحتية لإعادة إعمار غزة بأموال تجلب من الدول المانحة. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث في الأيام الأخيرة عن الحاجة الملحة لتخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وقد يقدم خططه الخاصة لهذا الغرض.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيناقش الأحد القادم خطة لتحسين الوضع في غزة بهدف تقليل ومنع انفجار الأزمة الإنسانية في غزة والحد من تفاقمها.