كشفت مسودة خطة سلام وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن، أنه يجب على المتمردين الحوثيين، وكل الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما في ذلك الصواريخ الباليستية بطريقة منظمة ومخططة، دون استثناء لأي جماعات مسلحة من نزع السلاح. وأظهرت المسودة التي اطلعت عليها «رويترز» وأكدها مصدران مطلعان، دعوة الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم التحالف العربي، إضافة إلى التوصل لاتفاق على حكم انتقالي. وأوضح أحد المصدرين أن الخطة تربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءا بوقف القتال.. ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب. وتضم مسودة خطة السلام التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث خططا لإنشاء حكومة انتقالية تمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية. من جهة أخرى، قتل 86 مسلحاً حوثياً أمس في المعارك الدائرة في مديريتي الحسينية والدريهمي بمحافظة الحديدة مع الجيش الوطني وبإسناد من التحالف العربي.